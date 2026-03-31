Exatlón México: Koke, Evelyn Guijarro, Mati Álvarez o Mono Osuna, quién es el mejor rendimiento que entra a la semana 27 de la novena temporada

La semana 27 de la novena temporada de Exatlón México iniciará este lunes 30 de marzo de 2026, sin embargo, quienes resentirán la presencia de César Villaluz son los Rojos puesto que, el exfubolista fue eliminado a manos de Adrián Leo. Pero, como el reality deportivo debe continuar, aquí te diremos cuáles son los 5 mejores rendimientos y cómo entran a este nuevo ciclo los participantes.

El mejor rendimiento que entra a la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México es Mati Álvarez, Terminator suma el 71.47% de efectividad, este fue producto de 319 carreras, de las cuales ganó 228, pero también ha perdido 91 pruebas.

Le sigue Evelyn Guijarro con el 67.07%, Sniper ha corrido un total de 334 veces, ganado 224 y perdido 110.

El tercer sitio lo ocupa Alexis Vargas, el peleador de Artes Marciales Mixtas tiene el 65.85% de efectividad, este porcentaje ha sido producto de haber corrido 328 carreras, de las cuales ganó 216, pero conoció la derrota en 112 ocasiones.

Koke Guerrero se coloca en el cuarto sitio de los mejores rendimientos; el Hechicero del Aire quien apenas estuvo en el Duelo de Eliminación, tiene el 64.27% de efectividad, este porcentaje lo obtuvo luego de haber corrido 375 carreras, ganado 241 y perdido 134 veces.

El quinto sitio lo tiene Adrián Leo, el pelotero tiene un 60.37% de efectividad gracias a sus 323 carreras que ha disputado, de las cuales ganó 195 y perdió 128.

Te puede interesar: Exatlón México | Programa Completo | Descubre quién gana la tercera Batalla por la Supervivencia y quién gana el Duelo de Eliminación de la novena temporada

¿Quiénes tienen los rendimientos más bajos?

Mario Mono Osuna-59.51%

Paulette Gallardo-58.75%

Katia Gallegos-57.38%

Humberto Noriega-54.80%

Jazmín Hernández-50.79%

Benyamin Saracho-43.42

Karol Rojas-42.86%

¿Dónde ver en vivo la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México?

Recuerda que, para ver en vivo el programa de Exatlón México debes sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, esto de lunes a viernes. Para el día domingo se lleva a cabo el Duelo de Eliminación, y otra prueba antes de la pugna máxima, pero en esta fecha, el reality deportivo inicia a las 20:00 horas; o bien puede dar clic aquí para ver: fotos, videos y programas completos.