“Fuera máscaras”: Mati Álvarez encara al Equipo Rojo tras polémico “chisme” en Exatlón México

La convivencia dentro del Equipo Rojo en Exatlón México vivió uno de sus momentos más tensos durante el encuentro entre Mati y su escuadra, luego de que se diera a conocer que la escuadra había hablado a las espaldas del pilar Rojo. La conversación, que comenzó como un intento por aclarar el malentendido, terminó revelando sentimientos acumulados, creando un complejo ambiente emocional dentro del equipo.

Dentro de la conversación, el detonante del conflicto surgió cuando Mono reconoció frente a sus compañeros que dentro del Equipo Rojo se había comentado ciertas cosas sin que Mati se encontrara presente. Durante el diálogo, el atleta admitió que desde su perspectiva Mati no se encontraba presente en el equipo, señalando la necesidad de que se tomara su papel como pilar.

El comentario de Mono que encendió la conversación en el Equipo Rojo

Durante la charla, Mono reconoció frente a cámaras que se sentía con el derecho de exigirle a Mati presencia debido a la importancia que tiene dentro del equipo. Este comentario abrió una charla más profunda sobre el estado emocional de la atleta, quien finalmente decidió expresar lo que ha estado viviendo internamente.

Mati Álvarez admite que atraviesa un momento difícil dentro de Exatlón México

En medio del diálogo, Mari confesó que mentalmente se siente cansada, expresó que, a pesar de sus conflictos internos, ha tratado de cumplir con su papel dentro del equipo y seguir dando puntos, pero reconoció que el desgaste emocional ha sido fuerte.

La atleta también admitió que hay días en los que ni siquiera tiene ganas de levantarse y que le cuesta mantener internamente una lucha que la haga ver fuerte dentro de la novena temporada. Mati dejó en claro que en muchas ocasiones ha intentado mantener una versión fuerte de sí misma, manteniendo una especie de “caparazón”.

La falta de cercanía que Mati siente dentro del equipo

Uno de los momentos más emotivos vividos en la charla, Mati confesó que extraña profundamente a su familia y su hogar, dejando en claro que, si bien su equipo tenía que ser su red de apoyo, no los siente presentes. La atleta explicó que en ocasiones solo necesita que alguien se acerque para preguntarle cómo está o incluso darle un abrazo.

El conflicto con Jazmín y el sentimiento de traición

Dentro de la charla, otro de los puntos más delicados fue cuando Jazmín señaló el conflicto que mantenía con Mati, señalando que incluso habían pasado 3 días sin hablarse. La atleta admitió sentirse traicionada por su “amiga” por no advertir la situación que se estaba viviendo a sus espaldas.

Ante los sucedido Jazmín admitió su error, pero considero que la charla era necesaria ya que no pretendía perder la amistad del pilar Rojo.

El intento del Equipo Rojo por reconstruir la confianza

Para finalizar Mono aseguró que la intención del Equipo Rojo es limar las asperezas y que Mati se encontraba bien y respaldada. No obstante, la atleta, por su parte, fue honesta al reconocer que no siempre se siente con la confianza suficiente para expresar lo que le pasa.

A pesar de que dentro de la charla se sintió una gran presión, los rojos celebraron la intención de construir la comunicación dentro del equipo para fortalecerse emocionalmente en medio de una de las etapas más exigentes de Exatlón México.