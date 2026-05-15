Fecha y HORA EXACTA para ver Exatlón México 2026; horario para ver en México HOY viernes 15 de mayo

¡La Gran Final de Exatlón México llegó! Luego de 32 semanas de intensa competencia en las playas de República Dominicana, cuatro atletas de alto rendimiento se preparan para enfrentarse en los últimos circuitos y convertirse en el próximo gran vencedor del reality, tanto en la rama varonil, como en la femenil. Aquí te compartimos todo lo que debes saber para que no te pierdas ni un sólo momento del desenlace de la novena temporada.

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¿Cuándo es la Gran Final de Exatlón México?

La Gran Final de Exatlón México se llevará a cabo la noche de este viernes, 15 de mayo, desde las playas de República Dominicana. Debido al nivel y exigencia de juego actual, se esperan circuitos completamente desafiantes, por lo que los atletas deberán dejarlo todo en la arena si desean levantar el trofeo.

¿A qué hora empieza la Gran Final de Exatlón México?

La cita es HOY, viernes 15 de mayo, en punto de las 8:30 p.m. (hora del centro de México).

¿Cómo y dónde ver la Gran Final de Exatlón México, HOY viernes 15 de mayo?

La Gran Final de Exatlón México podrá seguirse por la señal de Azteca UNO en televisión. Si no cuentas con acceso a señal abierta, ¡no te preocupes! También podrás seguir el minuto a minuto del desenlace de la competencia a través del sitio web oficial de Azteca Uno y la app de TV Azteca En Vivo. De igual manera, podrás encontrar un LiveBlog con la narración de la Final en tiempo real.

Gran Final de Exatlón México: ¿Quiénes son los finalistas?

Tras una semifinal llena de momentos de verdadera tensión, los finalistas de la novena temporada de Exatlón México han sido definidos. Así quedaron los duelos en cada rama para la Gran Final de esta noche:



Finalistas, rama femenil: Mati Álvarez vs. Evelyn Guijarro

Mati Álvarez vs. Evelyn Guijarro Finalistas, rama varonil: Mario Osuna vs. Alexis Vargas

¿Quién se llevará el trofeo a casa? ¿Será el Equipo Azul o el Rojo? ¡No te pierdas la Gran Final de Exatlón México y descúbrelo!