Exatlón México 2026: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la final de HOY viernes 15 de mayo?

Es oficial, estamos a punto de conocer a los participantes que se coronarán como los ganadores de Exatlón México 2026 de la novena temporada. Luego de 32 semanas llenas de intensidad, retos físicos y superación de obstáculos por fin sabremos qué persona de la rama femenil y varonil se llevará el triunfo a casa. En esta ocasión te presentamos dónde ver completamente gratis y en vivo la gran final para que no pierdas detalle de este último programa de la temporada.

Exatlón México 2026: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la final

La gran final de Exatlón México 2026 de su novena temporada la podrás disfrutar en vivo y completamente gratis a través de la señal televisiva de Azteca UNO o bien a través del sitio web en dónde también habrá un LiveBlog, el cuál se estará actualizando minuto a minuto con cada uno de los detalles que ocurran al momento y por su puesto en donde se anunciarán los ganadores al instante.

¿A qué hora se podrá ver la gran final de Exatlón México 2026?

La gran final de Exatlón México 2026 la podrás ver este viernes 15 de mayo a partir de las 8:30 pm por lo que te recomendamos sintonizar la señal de Azteca UNO a tiempo para no perderte ningún detalle y vivir un momento lleno de emoción y adrenalina.

¿Quiénes son los finalistas de Exatlón México 2026?

Luego de una temporada llena de intensidad donde cada uno de los participantes dió su máximo esfuerzo en cada circuito y se preparó de forma mental y física para vencer los retos y superar obstáculos hay cuatro finalistas, dos en la rama femenil y dos en la varonil, atletas que sobresalieron por su desempeño y que a través de cada programa se ganarón también el cariño y reconocimiento del público.

Finalistas, rama varonil: Mario Osuna vs. Alexis Vargas

Mario Osuna vs. Alexis Vargas Finalistas, rama femenil: Mati Álvarez vs. Evelyn Guijarro



Muchas personas ya cuentan con sus favoritos por lo que en redes sociales los internautas ya apuestan todo por la victoria de su atleta seleccionado y sin duda el nerviosismo y la emoción está en su máximo punto ya que esta victoria marcará un antes y un después en la carrera de cada deportista de alto rendimiento, y tú, ¿ya tienes a tu favorito?.