Exatlón México | Mejores Momentos | Leo reconoce su error y los Azules van con todo al siguiente duelo

Adrián Leo reflexionó sobre su enojo durante el juego y decidió ofrecer disculpas a su equipo, reconociendo la importancia de mantenerse unidos en esta etapa decisiva. Después del momento de tensión, ambos atletas Azules están enfocados en su próximo enfrentamiento y listos para dejarlo todo en el circuito, conscientes de que cualquier detalle puede definir su camino rumbo a la final.

