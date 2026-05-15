Qué hacer con las ollas y jarras de peltre desgastadas: 3 ideas decorativas y útiles

Antes de tirarlas, las ollas y jarras de peltre desgastadas pueden convertirse en objetos decorativos y funcionales para distintos rincones del hogar. Su estética retro, combinada con el desgaste natural del material, puede aportar carácter a espacios interiores y exteriores, especialmente dentro de estilos rústicos, farmhouse o vintage.

Especialistas en proyectos DIY y revistas de diseño como Apartment Therapy, coinciden en que reutilizar objetos antiguos no solo reduce residuos, sino que también permite crear piezas únicas con valor emocional y decorativo.

3 ideas para reutilizar ollas y jarras de peltre desgastadas o fuera de uso

Una de las principales ventajas del peltre es que, incluso cuando ya no es ideal para cocinar debido a su desgaste, sigue siendo un material visualmente atractivo para proyectos de decoración. Antes de reutilizarlas hay que verificar que no tengan bordes peligrosos ni zonas con óxido avanzado si estarán en contacto con plantas, textiles o alimentos decorativos.



Macetas decorativas: para suculentas, lavanda, potus o pequeñas hierbas aromáticas. Su estilo envejecido combina especialmente bien con balcones, patios o cocinas con estética campestre. Un consejo útil es hacer pequeños orificios de drenaje en la base o colocar una capa de piedras para evitar acumulación de humedad.

para suculentas, lavanda, potus o pequeñas hierbas aromáticas. Su estilo envejecido combina especialmente bien con balcones, patios o cocinas con estética campestre. Un consejo útil es hacer pequeños orificios de drenaje en la base o colocar una capa de piedras para evitar acumulación de humedad. Centro de mesa con flores o ramas secas: crear un detalle visual lleno de personalidad. Las jarras de peltre funcionan como floreros ideales para eucalipto seco, flores silvestres, lavanda y pampas decorativas. Esto aporta textura, altura y un aire natural al comedor o la sala.

crear un detalle visual lleno de personalidad. Las jarras de peltre funcionan como floreros ideales para eucalipto seco, flores silvestres, lavanda y pampas decorativas. Esto aporta textura, altura y un aire natural al comedor o la sala. Organizador para cocina o escritorio: darles una segunda vida funcional. Pueden usarse para guardar cubiertos de uso diario, utensilios de cocina, brochas, lápices y herramientas pequeñas. Así se aprovecha su resistencia y se suma un toque vintage a la decoración.

¿Por qué el peltre vintage sigue siendo tendencia en decoración en 2026?

El auge de la decoración sustentable y el diseño con objetos reutilizados ha puesto nuevamente al peltre en el radar de diseñadores e interioristas.