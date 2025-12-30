“No soy una novata”: Melisa alza la voz y expone tensión interna en el Equipo Rojo

Dentro de Exatlón México no solo se vive en los circuitos, también se siente en las estrategias y decisiones de cada escuadra. Recientemente, en El Equipo Rojo ha dado de qué hablar, pues Melisa, una de las competidoras que han llegado recientemente a la competencia, expresó su inconformidad dentro de la escuadra al sentirse como “carne de cañón” durante algunas pruebas clave.

“No soy una novata”: El mensaje que generó polémica

Fue durante una conversación de “sobremesa” cuando Melisa fue clara al señalar que no se considera una atleta inexperta y que le ha comenzado a incomodar ser enviada constantemente a los duelos de alto riesgo solo por ser considerada como la “recién llegada”. No soy una novata”, habría expresado, dejando entrever que siente que su esfuerzo no está siendo valorado de manera justa.

Estrategias que dividen al equipo

Dentro de todas las temporadas de Exatlón México, la estrategia juega un papel clave, pero también puede generar roces dentro del equipo. Algunos seguidores del programa consideran que el Equipo Rojo está apostando por proteger sus figuras más fuertes, dejando desprotegido al resto de los atletas.

¿Falta de unidad en un momento clave?

Para los fans de la novena temporada, la percepción de poca unidad llega en un momento crucial, pues ahora más que nunca cada error puede costar no solo una derrota, sino también la permanencia de los atletas.

