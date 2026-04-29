En esta primavera de 2026 es necesario mantener el estilo y verse arreglada, aunque también se necesita medir los productos que usamos para no caer en un look excesivo que se derrita con el calor o que luzca demasiado producido.

Los expertos en maquillaje invitan a explorar el mundo del "menos es más" para lucir impecable sin esfuerzo, compartiendo que el verdadero truco se encuentra en resaltar la salud de la piel y la armonía del rostro de forma que sea casi imperceptible.

Las 3 formas de verte arreglada sin parecer maquillada

Preparación de piel y efecto glow

La base de este look no es el color, sino la hidratación. En lugar de usar una base de alta cobertura, es mejor que optes por un sérum hidratante o una crema con color, como una BB cream.

El secreto es que la textura de tu piel real siga siendo visible, después aplicas un toque de bálsamo labial con un ligero tinte para darle un aspecto saludable a tus labios y hacerlos lucir más jugosos.

Así puedes verte arreglada sin parecer demasiado maquillada|Pexels: www.kaboompics.com

Definición estratégica de la mirada

Para verte más despierta sin utilizar sombras, puedes ocupar un rizador de pestañas, este será tu mejor aliado. Levantar las pestañas abrirá tus ojos al instante, si necesitas algo de definición, utiliza una máscara de pestañas transparente o de color café, pero solo en las puntas.

No olvides peinar tus cejas hacia arriba con un poco de gel fijador; unas cejas ordenadas te ayudarán a enmarcar el rostro y dar una apariencia pulida inmediata.

Durante la primavera de 2026, la tendencia del maquillaje se inclina a menos es más|Pexels: MART PRODUCTION

Puntos de luz y rubor natural

El uso del rubor en crema es fundamental porque se funde con la piel en lugarr de sentarse sobre ella. Aplica un poco en las manzanas de las mejillas y difumínalas hacia las sienes para un efecto de vitalidad natural.

Si deseas un extra de luz, puedes colcoar un poco de iluminador líquido en el arco de la ceja y en el tabique nasal; esto hará que tu rostro refleje la luz de manera orgánica y eliminará los rastros de cansancio.