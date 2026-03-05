Humberto gana el Token varonil en Exatlón México y dedicó el triunfo a toda la Familia Roja
La semana 23 de Exatlón México dejó un momento clave para el equipo Rojo. Humberto logró quedarse con el Token varonil y dedicó su triunfo a toda la escuadra Roja.
En Exatlón México, Humberto Noriega ganó el Token varonil de la semana 23 y dedicó el triunfo a la Familia Roja. El atleta confía en juntar su premio con el de Mati Álvarez para aprovechar recompensas y seguir fortaleciendo al equipo dentro de la competencia.