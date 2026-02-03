“No podía respirar”: Katia se quiebra y vive su momento más vulnerable en Exatlón México

Leo y Katia vivieron un momento único en Exatlón México, donde la atleta abrió su corazón y confesó sentirse superada por la carga emocional del encierro. Entre lágrimas, reveló que no podía dormir ni controlar su respiración y que extraña profundamente la vida en familia. Katia aseguró que, desde su ingreso, ha cambiado por completo y ya no es la misma que llegó al reality.