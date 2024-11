“Me decepcionan” Koke Guerrero enfrenta a su equipo en Exatlón

La competencia en Exatlón México es cada vez más exigente, en diferentes ocasiones hemos escuchado a los participantes decir que nunca habían visto que Exatlón estuviera tan complicado en los circuitos y en los duelos diarios, sobre todo ahora que una vez a la semana un hombre y después una mujer se van a eliminación directa, razón por la cual ya no es suficiente que los equipos estén dando solo el 100% de sus capacidades, algo de lo que está totalmente consciente Koke Guerrero, quien habló fuertemente con los azules.

Koke Guerrero ¿decepcionado de su equipo?

Después de haber regresado del Duelo de los Enigmas, donde salieron victoriosos los rojos, Koke Guerrero se acercó a su equipo para hablar de forma seria con ellos, y esto fue lo que les dijo:

Me estoy sintiendo presionado al momento de los puntos, siempre salimos 9 - 7, necesito que me hagan sentir cómodo. Yo sé que no estamos pidiendo puntos y que cada quien su ritmo... Pero ya no es suficiente, necesito que crean que ustedes son capitanes y que si se enfrentan a Heliud, Pato, los van a zampar...

Recordemos que el equipo azul ya lleva varias derrotas en su mochila, pues tampoco han sido capaces de ganarse la Villa 360° para ya no dormir en la Barraca, razón por la cual Koke Guerrero cree que el equipo está teniendo una participación deplorable: “me tomo muy en serio esto y lo he demostrado, gané tres veces, porque me gusta, porque me apasiona... Me decepciona a veces que relajeen mucho”, fue lo que les dijo el Hechicero del Aire.

Siento que estoy cargando con mucha responsabilidad a temprana temporada, me duelen las piernas, me duelen los brazos como si ya fuera la semana final. Siento que estamos haciendo las cosas mal y siento que podemos mejorar pero no se podría si no se habla.

Esto lo declaró Koke ante las cámaras de Exatlón México, pues definitivamente ya está harto y enojado de que siempre el equipo rojo les esté ganando: “perdón por romperles la vibra bonita pero necesito que entrenen más, no es suficiente”.

¿Cómo reaccionó el equipo azul a los comentarios de Koke Guerrero?

Keno Martell y Sol Cortés se reunieron para poder comentar lo que Koke les había dicho la noche anterior, “ayer en la noche tuvimos una plática muy seria todo el equipo, Koke ya explotó está harto de perder” dijo Martell, a quien si bien le ha gustado la estrategia de su equipo, sí cree que hay cosas que deben cambiar.

Mientras que Million Dollar Baby admitió que sí creía que a veces los azules se tomaban la competencia a la ligera: “ya era necesario que Koke hablara con nosotros, creo que dijo todo lo que todos pensábamos y creo que tiene 100% razón”.

Ninguno de los atletas que conforman a los azules quieren que se repitan las historias anteriores del equipo en donde no ganan premios y se la pasan en la Barraca, y todos están con la mente en la competencia para quitarles la Villa 360° a los rojos, ¿será?