“Que el viejo se sienta poderoso”: Koke Guerrero gana su cuarta medalla y sorprende a la familia azul de Exatlón México

Koke Guerrero vuelve a encender a la familia azul con su cuarta medalla en Exatlón México y una inesperada dedicatoria que está causando revuelo dentro y fuera de las arenas.

Koke Guerrero se convirtió nuevamente en protagonista del Exatlón México al conseguir su cuarta medalla de la temporada, un logro que celebró con emoción frente a la familia azul y a los seguidores del reality. Fiel a su estilo cercano, el atleta compartió que tardó unos días en volver a aparecer, pero lo hizo con una victoria que dedicó especialmente a su padre: “Esta medalla es para él, para que no se ponga celoso con mi mamá; que el viejo se sienta poderoso, que vea que también le doy medalla a él”, dijo entre risas y orgullo.

