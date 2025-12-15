“Ya llegué a mi límite”: Un comentario desata el conflicto interno en Exatlón México
Lo que parecía cotorreo terminó revelando una fractura emocional que impacta a toda la escuadra.
La tensión se apoderó de Exatlón México luego de un pequeño incidente que escaló rápidamente, cuando Karol expresó su incomodidad por la forma en que Humberto se dirige a ella, señalando que en varias ocasiones no distingue si sus comentarios son en tono de broma o serios, dejando claro que lo que para él puede ser cotorreo, para ella ya cruzó un límite, evidenciando cómo el desgaste físico y mental comienza a fracturar la comunicación dentro de la escuadra.