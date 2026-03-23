Rojos o Azules: ¿Quién gana HOY lunes 23 de marzo La Batalla por La Ventaja?

No cabe duda de que esta semana la contienda dentro de Exatlón México se intensifica y la noche de hoy lunes 23 de marzo con la llegada de la contienda por una ventaja que transformará toda la semana 26. La duda que surge entre los fanáticos de la novena temporada es la misma: ¿Qué escuadra podrá hacerse con la ventaja esta noche?

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¿Qué equipo llega mejor a la Batalla por la Ventaja?

En los últimos circuitos, ambos equipos han demostrado un gran rendimiento sólido. No obstante, la reciente salida de Doris el pasado domingo coloca a esta escuadra en la cuerda floja, pues la atleta era una de las más queridas e importantes del equipo.

Del otro lado, los Rojos han sabido capitalizar las recientes victorias, pues con la salida de Doris, la escuadra mantiene una racha ganadora que la posiciona como la gran favorita para sumar una ventaja a sus filas.

La clave podría estar en la estrategia

Dentro de Exatlón México y en competencias como lo es La Batalla por La Ventaja, no siempre la fuerza física determina la victoria, pues La Máxima Autoridad ha señalado abiertamente que la gran diferencia entre ganar y perder la determina el control de las emociones y la paz mental.

Predicciones divididas en redes sociales

Dentro de la conversación digital, las opiniones se encuentran divididas. Mientras algunos advierten que los Azules han demostrado gran constancia, en especial dentro de este circuito, otros señalan que la salida de Doris marcará un fuerte golpe al ánimo de la escuadra, lo que lleva a los Rojos a convertirse en la escuadra favorita de la semana.

Lo único seguro es que la competencia promete ser cerrada y llena de momentos decisivos. No te pierdas nada de la semana 26 de Exatlón México por Azteca UNO y todas nuestras redes sociales.