Exatlón México | “Se presiona demasiado”: Koke revela el problema de Valery en duelos decisivos
Koke encendió la polémica en Exatlón México al hablar del desempeño de Valery en puntos importantes. El atleta aseguró que la competidora se presiona demasiado cuando le piden cerrar duelos decisivos, lo que afecta sus resultados, especialmente tras perder un punto pese a la ventaja de 10 segundos.