Karol Rojas celebra su primera medalla y una vida extra en Exatlón México

Karol Rojas vivió uno de los momentos más emocionantes de la séptima semana al proclamarse medallista y asegurar una valiosa vida extra rumbo a un posible duelo de eliminación, un logro que, aunque reconoce sentir lejano el sueño de ganar una final, sostiene con fuerza entre sus manos como símbolo de entrega, motivación y orgullo; en un mensaje lleno de emoción, Karol dedicó este triunfo a su familia, a sus amigas “las felinas”, a sus compañeros, a las niñas de la universidad y a todos los que la impulsan a seguir adelante, asegurando que esta medalla es apenas el inicio de muchas más que espera conquistar mientras demuestra que la constancia, el corazón y el apoyo de su gente pueden convertir cualquier meta distante en una posibilidad real dentro de Exatlón México.

