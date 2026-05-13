Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Azules en guardia! Leo y Hirochi analizan a los Rojos rumbo al duelo

Leo y Hirochi ya esperan a su próximo rival en Exatlón México, pero lejos de relajarse, se mantienen enfocados en analizar una a una las jugadas del Equipo Rojo. Ambos atletas saben que cualquier detalle puede marcar la diferencia en esta etapa decisiva, por lo que buscan llegar preparados sin importar quién sea el siguiente contrincante. La estrategia toma fuerza en la semana final y los Azules tienen claro su objetivo: seguir avanzando.

