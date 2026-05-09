Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Triunfo Azul! Conocen y disfrutan la Súper Villa tras su victoria

El Equipo Azul finalmente pudo conocer y explorar cada rincón de la Súper Villa luego de conseguir una merecida victoria. Entre emoción y satisfacción, los atletas disfrutaron de todas las comodidades de este espacio pensado para el descanso total. Después del esfuerzo en el circuito, los Azules recargan energías y se preparan para relajarse como nunca, conscientes de que este respiro será clave para lo que viene en Exatlón México.

