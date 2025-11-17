Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Se derrumba el Equipo Rojo? Los Azules llegan con ventaja y hambre de victoria

En un arranque electrizante dentro de Exatlón México, El Equipo Azul encendió la competencia tras conseguir una victoria clave que sacudió por completo el tablero, especialmente después de que José, el integrante más nuevo, lograra eliminar a un atleta rojo, un giro inesperado que llenó de energía a su equipo mientras los rojos intentan reorganizarse y preparan la llegada de un refuerzo urgente para cubrir la baja sufrida en el último Duelo de Eliminación.