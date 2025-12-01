Exatlón México | Mejores Momentos | La Villa 360 en riesgo: Azules con hambre, Rojos con tensión… ¿Quién domina la noche?

Los mejores momentos de Exatlón México dejaron ver una nueva cara del Equipo Azul, que llegó con energía, determinación y la intención clara de recuperar La Villa 360, aunque sin olvidar que el exceso de confianza podría jugarles en contra, especialmente ahora que Natali cerró su “semana de fogueo” y se suma como pieza clave en el impulso del equipo.