Exatlón México | Mejores momentos | ¡El Azul no suelta el poder! Nueva medalla, nueva vida extra y el Rojo cae en la desesperación

El Equipo Azul volvió a dominar la competencia en Exatlón México al conquistar una nueva medalla individual, que no solo representa orgullo, sino también una vida extra dentro del programa. La escuadra azul celebró con energía y unión, conscientes de que cada victoria los acerca a la gran final. En contraste, El Equipo Rojo atraviesa un momento complicado: la derrota les ha hecho perder la confianza, y la frustración comienza a apoderarse de sus atletas.