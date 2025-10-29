Exatlón México | Mejores momentos | ¡El Azul no suelta el poder! Nueva medalla, nueva vida extra y el Rojo cae en la desesperación
Una nueva medalla cambió el rumbo en Exatlón México. El Equipo Azul celebra con euforia otro triunfo que les da fuerza y una vida extra, mientras el Equipo Rojo enfrenta el miedo, la frustración y el peso de la derrota.
El Equipo Azul volvió a dominar la competencia en Exatlón México al conquistar una nueva medalla individual, que no solo representa orgullo, sino también una vida extra dentro del programa. La escuadra azul celebró con energía y unión, conscientes de que cada victoria los acerca a la gran final. En contraste, El Equipo Rojo atraviesa un momento complicado: la derrota les ha hecho perder la confianza, y la frustración comienza a apoderarse de sus atletas.
