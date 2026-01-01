Exatlón México | Mejores Momentos | Unidad azul marca la diferencia mientras los rojos confían en su afición

La frustración se hizo presente en El Equipo Rojo tras el resultado de La Batalla por la Audiencia, aunque los atletas confiaron en que uno de sus seguidores sea quien se lleve el premio, mientras que del lado azul el ambiente fue de alegría al iniciar el año con una victoria, donde Ernesto reconoció que el triunfo fue consecuencia directa de la unidad, el trabajo en equipo y la confianza colectiva que han fortalecido a la escuadra en este arranque de 2026 en Exatlón México.