Exatlón México | Mejores Momentos | Victoria de Jazmín provoca emociones encontradas: Celebración y frustración
Jazmín celebra su triunfo, mientras la derrota genera frustración en la novena temporada de Exatlón México.
En Exatlón México, Jazmín celebró su Medalla Femenil junto a Karol, quien reconoció el esfuerzo que realizó para lograr el triunfo. Mientras tanto, Paulette expresó a Mono su frustración por no poder superar a Jazmín en la pista, reflejando la intensidad competitiva que se vive en esta etapa decisiva.