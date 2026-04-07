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Exatlón México | Mejores Momentos | Victoria de Jazmín provoca emociones encontradas: Celebración y frustración

Jazmín celebra su triunfo, mientras la derrota genera frustración en la novena temporada de Exatlón México.

En Exatlón México, Jazmín celebró su Medalla Femenil junto a Karol, quien reconoció el esfuerzo que realizó para lograr el triunfo. Mientras tanto, Paulette expresó a Mono su frustración por no poder superar a Jazmín en la pista, reflejando la intensidad competitiva que se vive en esta etapa decisiva.

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