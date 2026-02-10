Exatlón México | Mejores Momentos | Azules regresan a Villa 360 y Alexis lo celebra, pero estalla la polémica: ¿Por falta de comida?
Los Azules vuelven con fuerza a La Villa 360 y Alexis lo celebra con emoción, mientras que Mono reconoce que el Equipo Rojo ya no tiene margen de error… pero una inesperada polémica por la comida prende el ambiente.
Los Azules regresaron encendidos a La Villa 360 tras recuperarla en Exatlón México, y Alexis resumió el sentir del equipo al admitir que “ya lo necesitábamos” y que están felices por el triunfo, mientras que del lado Rojo la tensión aumentó, pues Mono reconoció que volver a La Barraca Metálica es una señal clara de que los Azules los estaban dominando, dejando en claro que ahora tienen cero margen de error.