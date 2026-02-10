Exatlón México | Mejores Momentos | Azules regresan a Villa 360 y Alexis lo celebra, pero estalla la polémica: ¿Por falta de comida?

Los Azules regresaron encendidos a La Villa 360 tras recuperarla en Exatlón México, y Alexis resumió el sentir del equipo al admitir que “ya lo necesitábamos” y que están felices por el triunfo, mientras que del lado Rojo la tensión aumentó, pues Mono reconoció que volver a La Barraca Metálica es una señal clara de que los Azules los estaban dominando, dejando en claro que ahora tienen cero margen de error.

