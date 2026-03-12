Exatlón México | Mejores Momentos | Exatlón México: Rojos celebran un día perfecto y los Azules reaccionan con calma
El Equipo Rojo celebró una jornada dominante, mientras los Azules reaccionaron con serenidad tras la derrota.
El Equipo Rojo llegó con gran entusiasmo tras dominar la jornada en Exatlón México. Los atletas celebraron un día que calificaron como “completamente rojo”, lo que aumentó su confianza en la competencia. Del otro lado, El Equipo Azul tomó la derrota con calma y Koke aseguró que siguen siendo unos “Azules generosos”.