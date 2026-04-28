Hoy en la historias del Diablo Becerril, un hombre en situación de calle tuvo un final inesperado
Hoy en Al Extremo, las calles de la ciudad no perdonan, y quien tiene una historia que contar es el Diablo Becerril quien nos trae toda la información de lo que le pasó a este hombre en situación de calle
Hoy en Al Extremo, el Diablo Becerril llega con una historia que se dio en las calles de la Ciudad de México, un hombre que en situación de calle perdió la vida durmiendo, descubre en dónde pasó esto.
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