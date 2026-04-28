Hoy en la historias del Diablo Becerril, un hombre en situación de calle tuvo un final inesperado

Hoy en Al Extremo, el Diablo Becerril llega con una historia que se dio en las calles de la Ciudad de México, un hombre que en situación de calle perdió la vida durmiendo, descubre en dónde pasó esto.

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