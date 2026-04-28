MasterChef 24/7 | Claudia Lizaldi y Zahie Téllez revelan las emociones detrás de MasterChef México

Claudia Lizaldi y Zahie Téllez compartieron las emociones que vivieron en su camino hacia MasterChef 24/7, recordando una experiencia llena de retos, aprendizajes y momentos inesperados. Ambas coincidieron en que esta aventura superó cualquier expectativa, llevándolas a conectar profundamente con la intensidad y la magia de la cocina más famosa de México.