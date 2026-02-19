Exatlón México | Mejores Momentos | “No por estar chiquitos no damos puntos”: Benyamín lanza mensaje tras triunfo Rojo
Jazmín logró imponerse a Koke en el punto decisivo, mientras Los Azules lamentan la derrota. Del otro lado, Los Rojos llegan encendidos y Benyamín manda mensaje directo a Leo.
En Exatlón México, Jazmín venció a Koke en el último punto; el tricampeón reconoció que fue mejor. Los Azules lamentaron no ganar los premios, mientras Los Rojos celebraron su racha y Benyamín afirmó que “no por estar chiquitos no damos puntos”, dijo estar cansado de vencer a Leo y le deseó feliz cumpleaños.