Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | Golpe anímico en Exatlón México: Azules caen y Rojos celebran su primera defensa de La Villa 360

Derrota, culpas y resignación del lado Azul, mientras los Rojos regresan cantando tras su primera gran defensa en Exatlón México

Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

Los Azules regresaron a La Barraca Metálica con el ánimo por los suelos tras perder La Villa 360, donde Doris reconoció sentirse culpable por haber resbalado en el circuito, mientras la frustración crecía al considerar injusto que los Rojos celebraran cantando su victoria; del otro lado, el equipo Rojo volvió fortalecido y victorioso tras concretar su primera defensa, marcando un contraste emocional que ahora obliga a los Azules a enfocarse en mejorar de inmediato para los circuitos del día en Exatlón México.

Exatlón México Exatlón 2026

