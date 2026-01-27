Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos celebran La Villa 360 y detectan a unos Azules bajoneados

El equipo Rojo llegó a La Villa 360 celebrando con cantos y un ambiente de unión luego de defender su territorio, destacando el cambio de mentalidad que han tenido gracias a las recientes victorias, lo que incluso ha reducido tensiones internas. Benyamin y Mati reconocieron que el ánimo del grupo es distinto, Humberto aseguró que pese a los tropiezos hay que seguirlo dando todo y el cierre llegó con una oración de agradecimiento, mientras que del otro lado los Azules intentan mantener el ánimo tras la derrota y regresan a La Barraca Metálica con la misión de no perder la cabeza en Exatlón México.