Exatlón México | Mejores Momentos | No conozco la derrota”: Jazmín enciende al Equipo Rojo mientras los Azules viven en la tristeza
La tensión sigue creciendo en Exatlón México. Mientras El Equipo Rojo celebra sus recientes victorias, Jazmín pide mantener los pies en la tierra. Del lado Azul, la tristeza domina tras perder la oportunidad de ganar la línea blanca para la casa.
