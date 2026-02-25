inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Mono y Humberto enfrentan tensión en Exatlón México: “El carácter fuerte no siempre funciona” y Mono pide disculpas

Mono admite que perdió la paciencia en Exatlón México y ofrece disculpas, mientras Humberto y Ella llaman a mantener la calma.

Mono reconoció en Exatlón México que perdió la paciencia intentando ayudar. Humberto le pidió moderación y ambos acordaron alinearse como pilares del equipo. Ella destacó la importancia de la calma, mientras Humberto afirmó que el carácter fuerte no siempre funciona y es mejor apartarse si no se aporta algo positivo.

