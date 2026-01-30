Ernesto Cazares regresa a La Villa 360 tras su terrible accidente y habla sobre su futuro en Exatlón México
Después del susto y el accidente, Neto regresa a la competencia y pisa de nuevo La Villa 360, llevando tranquilidad al Equipo Azul.
Neto regresó a la competencia y llegó a La Villa 360 tras el fuerte accidente que lo llevó a los servicios médicos, donde reveló que recibió seis puntadas, confesando que entró en pánico al sentir la pierna dormida, pero celebrando que, pese a lo aparatoso del golpe, su equipo logró ganar La Villa 360.