Exatlón México 2024
Ernesto Cazares regresa a La Villa 360 tras su terrible accidente y habla sobre su futuro en Exatlón México

Después del susto y el accidente, Neto regresa a la competencia y pisa de nuevo La Villa 360, llevando tranquilidad al Equipo Azul.

Exatlón México

Neto regresó a la competencia y llegó a La Villa 360 tras el fuerte accidente que lo llevó a los servicios médicos, donde reveló que recibió seis puntadas, confesando que entró en pánico al sentir la pierna dormida, pero celebrando que, pese a lo aparatoso del golpe, su equipo logró ganar La Villa 360.

