Paulette conquista la medalla femenil y suma su segundo triunfo en Exatlón México

Paulette se consagró como la ganadora de la medalla femenil en Exatlón México, sumando así su segundo triunfo en una de las temporadas más exigentes del reality deportivo. Visiblemente emocionada, la atleta aseguró sentirse contenta, satisfecha y bendecida por el resultado, destacando el alto nivel de competencia entre sus rivales. La competidora dedicó esta victoria a su padre Marco, a quien agradeció con cariño y amor, enviando además un mensaje inspirador al público al invitarlos a seguir sus sueños y no rendirse pese a las dificultades.