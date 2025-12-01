Exatlón México | Programa Completo | Villa 360, eliminaciones y tensiones: así se vivió la jornada más intensa de la novena temporada

La jornada de hoy en Exatlón México estuvo marcada por una mezcla explosiva de emociones: los Azules llegaron decididos a recuperar terreno desde la batalla por La Villa 360, mientras los Rojos lucharon por mantener el control tras la salida de Mau Wow; las tensiones crecieron con reclamos internos, advertencias de Rosique y momentos donde el exceso de confianza pasó factura.