Exatlón México | Programa Completo | “Compras de pánico”: El premio colosal que desata locura y la medalla femenil enciende la guerra en la novena temporada

Los Azules regresaron encendidos, mientras los Rojos volvieron tensos y sin margen de error. Rosique anunció que las mujeres competirán por una medalla clave. La Batalla Colosal sorprendió con un premio inesperado: salir de “compras de pánico” fuera de los límites de Exatlón México, en la semana 20 de la novena temporada.

