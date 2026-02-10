inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa Completo | “Compras de pánico”: El premio colosal que desata locura y la medalla femenil enciende la guerra en la novena temporada

Los Azules regresan con fuerza, los Rojos quedan sin margen de error y Rosique suelta una advertencia brutal, mientras un premio colosal cambia el juego por completo.

Exatlón México

Los Azules regresaron encendidos, mientras los Rojos volvieron tensos y sin margen de error. Rosique anunció que las mujeres competirán por una medalla clave. La Batalla Colosal sorprendió con un premio inesperado: salir de “compras de pánico” fuera de los límites de Exatlón México, en la semana 20 de la novena temporada.

