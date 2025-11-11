Exatlón México | Programa Completo | Enciende la semana: Duelos, estrategias y emociones al límite

La competencia en Exatlón México vivió una jornada llena de adrenalina y emociones encontradas. Desde la recuperación de La Villa 360 por parte del Equipo Azul, hasta las advertencias de Antonio Rosique que pusieron en alerta a los atletas, todo estuvo marcado por la intensidad. Los nuevos refuerzos azules demostraron que vienen con todo para cambiar el rumbo del juego, mientras los rojos no ceden y mantienen su espíritu de lucha intacto.