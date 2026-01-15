inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Emoción, presión, medalla y La Villa 360 marcan un programa decisivo

Experiencias que recargan energía, duelos contra el reloj, historias personales y una batalla crucial por La Villa 360 definen un programa lleno de emociones en Exatlón México.

Exatlón México

El programa de Hoy de Exatlón México estuvo lleno de contrastes: El Equipo Azul recargó energía tras ganar la medalla femenil, mientras El Equipo Rojo sufrió el encierro en La Barraca Metálica; La medalla se definió en una intensa lucha contra el reloj y La Villa 360 se convirtió en el objetivo clave, con un Equipo Rojo obligado a reaccionar y un Equipo Azul decidido a defender su territorio.

