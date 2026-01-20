Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada vive giro histórico: Rojos recuperan la Villa 360 y la Batalla Colosal eleva la tensión

Exatlón México estuvo marcado por el resurgir del Equipo Rojo, que celebró con euforia la recuperación de La Villa 360 tras cuatro semanas en La Barraca Metálica, mientras Rosique advirtió que el entrenamiento es sagrado al recibir a las 12 mujeres que compitieron contra el cronómetro por la medalla individual, un día cargado de emociones donde Paulette expresó el peso de las despedidas, Mati habló de señales que transforman la competencia y, finalmente, una Batalla Colosal puso sobre la mesa un premio de descanso, diversión y adrenalina, con solo ocho puntos separando la gloria de la derrota.