Exatlón México | Programa Completo | Triunfo de Benyamin, tensión Azul y conflicto por La Villa 360

Los Rojos celebran el crecimiento de Benyamin mientras la tensión aumenta en los Azules por la falta de puntos. Rosique sorprendió con un futbolito para relajar la mente, pero la presión regresó en La Batalla por La Villa 360, donde el regreso de Mono Osuna intensificó el ambiente y provocó un conflicto verbal entre Leo y Humberto.

