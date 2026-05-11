Exatlón México | Programa Completo | ¡Blindajes al rojo vivo! Hombres y mujeres pelean por asegurar su lugar en Exatlón México
Dos intensos duelos marcaron el inicio de una semana final llena de tensión.
El programa de hoy en Exatlón México estuvo cargado de emoción con los blindajes varonil y femenil, donde los atletas se jugaron mucho más que una victoria: asegurar su permanencia en la semana final. En el duelo de hombres, la tensión subió cuando Hirochi y Leo consiguieron avanzar a la semifinal, dejando a los Rojos bajo presión.