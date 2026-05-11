Exatlón México | Programa Completo | ¡Blindajes al rojo vivo! Hombres y mujeres pelean por asegurar su lugar en Exatlón México

El programa de hoy en Exatlón México estuvo cargado de emoción con los blindajes varonil y femenil, donde los atletas se jugaron mucho más que una victoria: asegurar su permanencia en la semana final. En el duelo de hombres, la tensión subió cuando Hirochi y Leo consiguieron avanzar a la semifinal, dejando a los Rojos bajo presión.