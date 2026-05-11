Exatlón México | Blindaje Femenil | ¡Mujeres al límite! Un duelo que cambia el rumbo de Exatlón México
Rojas y Azules se enfrentan en una batalla clave rumbo a la Semana Final.
Las mujeres de los equipos Rojo y Azul dejaron todo en un circuito lleno de intensidad, sabiendo que esta competencia puede marcar el rumbo de la semana final en Exatlón México. Cada punto se peleó con máxima entrega y concentración, en un duelo donde la presión aumenta y cualquier error puede cambiar el destino de la contienda.