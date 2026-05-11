Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe Azul! Hirochi y Leo avanzan y dejan a Rojos en riesgo, va el turno de las mujeres

Hirochi y Leo lograron avanzar a la semifinal de Exatlón México, dándole al Equipo Azul un momento clave en la recta final. Su clasificación dejó a los integrantes del Equipo Rojo en una posición de riesgo, generando una tensión como nunca antes dentro de la competencia. Con la final cada vez más cerca, cada resultado pesa más y la presión se siente en cada decisión y circuito.