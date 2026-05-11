Exatlón México | Mejores Momentos |¡Llega la Fusión! Rojos y Azules ahora conviven bajo el mismo techo
La convivencia cambia por completo y la tensión crece en la recta final.
La Fusión ya es una realidad en Exatlón México y con ella llega un nuevo reto para los atletas: aprender a convivir en un mismo entorno después de competir como rivales durante toda la temporada. El Equipo Rojo y el Equipo Azul ahora comparten espacio, rutinas y momentos clave, aunque la incomodidad del cambio se hace evidente.