Exatlón México | Programa Completo | Semana 27: Tristeza en Rojos, presión estratégica y feroz batalla por La Villa 360
La semana 27 combina emociones, estrategia y una intensa lucha por La Villa 360 en la semana 27.
La semana 27 de Exatlón México inició con emociones intensas tras la eliminación que afectó al Equipo Rojo, mientras los Azules celebran su momento competitivo. La estrategia por ventajas y la batalla por La Villa 360 elevan la presión, marcando un punto clave rumbo a la recta final de la competencia.