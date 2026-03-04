Exatlón México | Programa Completo | Humberto conquista el Power Token mientras Azules buscan levantarse
La semana 23 de Exatlón México dejó emociones intensas: Mientras El Equipo Azul celebra sus ventajas, Humberto logra conquistar el Power Token y Rosique sorprende a los atletas con un desafío lleno de tensión y premios tecnológicos.
