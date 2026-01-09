Exatlón México | Programa Completo | Jornada intensa en Exatlón México: rachas, accidentes y dos Azules en riesgo de eliminación

Exatlón México estuvo cargado de tensión y giros importantes, con los Azules defendiendo La Villa 360 pese a la presión, mientras los Rojos confirmaron su buen momento tras una victoria clave y una energía renovada con el regreso de Mati Álvarez; la noche también estuvo marcada por la advertencia de Antonio Rosique antes de la supervivencia, un accidente de Leo que no pasó a mayores y un cierre intenso que dejó a dos atletas Azules instalados en el Duelo de Eliminación, aumentando la expectativa sobre si el equipo podrá revertir la situación o si la racha roja continuará.