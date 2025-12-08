Exatlón México | Programa Completo | Nueva semana, nuevo refuerzo y duelos que sacudieron a Rojos y Azules

La semana 11 de Exatlón México dejó una tormenta de emociones: Desde la salida impactante que movió al equipo rojo hasta una serie de duelos que pusieron a prueba la resistencia, estrategia y paciencia de todos. Los azules arrancaron fuertes asegurando ventajas clave, mientras los rojos buscaron reorganizarse con la llegada de un nuevo refuerzo que promete cambiar la dinámica en los próximos días.