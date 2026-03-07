¡Tu voz puede llegar al circuito! Exatlón México invita a fans a mandar videos para apoyar a su equipo favorito

La emoción de Exatlón México no solo se vive en los circuitos, también se siente del otro lado de la pantalla gracias al apoyo incondicional de los fans. Por eso, el reality deportivo lanzó una dinámica especial para que el público pueda enviar un mensaje directo a su atleta o equipo favorito.

Exatlón México | Mejores Momentos | “La Barraca Metálica es incomoda”: Koke habla sin filtros tras el regreso de los Rojos a La Villa 360

La idea es muy sencilla: los seguidores del programa podrán grabar un video corto donde expresen su apoyo, envíen palabras de ánimo o incluso compartan por qué su participante favorito merece llegar a la gran final. Estos mensajes buscan convertirse en una motivación extra para los competidores que cada día lo dan todo en los circuitos más exigentes.

Los fans pueden dedicar su video a cualquier atleta de los equipos Rojo o Azul, demostrando que la pasión por la competencia sigue creciendo dentro y fuera del programa.

Si eres fan de Exatlón México, esta es tu oportunidad para hacer sentir tu apoyo y convertirte en parte de la energía que impulsa a los atletas a superar cada desafío.