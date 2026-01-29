Novatos conocen La Villa 360 y la Barraca Metálica antes de la gran final del Draft Varonil de Exatlón México

La llegada de los novatos a Exatlón México estuvo marcada por el contraste entre La Villa 360 y La Barraca Metálica, luego de que dos atletas se integraran con Rojos y Azules y reconocieran las grandes diferencias en comodidad y descanso, coincidiendo en que La Villa 360 es un premio que vale la pena ganar y defender, mientras los equipos les advirtieron que llegó el momento de demostrar todo lo aprendido de cara a la gran final del Draft Varonil.