Exatlón México 2024
Novatos conocen La Villa 360 y la Barraca Metálica antes de la gran final del Draft Varonil de Exatlón México

Los novatos llegan a Exatlón México y descubren por primera vez La Villa 360 y la Barraca Metálica, dos espacios muy distintos que marcan la experiencia dentro del reality deportivo, justo antes de la gran final del Draft Varonil.

La llegada de los novatos a Exatlón México estuvo marcada por el contraste entre La Villa 360 y La Barraca Metálica, luego de que dos atletas se integraran con Rojos y Azules y reconocieran las grandes diferencias en comodidad y descanso, coincidiendo en que La Villa 360 es un premio que vale la pena ganar y defender, mientras los equipos les advirtieron que llegó el momento de demostrar todo lo aprendido de cara a la gran final del Draft Varonil.

